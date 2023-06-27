Eskişehir'deki şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde Kanlıpınar Şehitliği'ni ziyaret ederek, dua ve Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit yakınları, yıllar geçse de acılarının daima taze olduğunu belirtti.

Şehit aileleri arefe günü kabirleri ziyaret edip dua etti

Şehit babası Ahmet Özaydın:

"Dini bayramlar geldiği zaman biz güçlükle geçiriyoruz"

"Oğlumun kabrine haftada 2 sefer geldiğimizde oluyor"

"Rabbim düşmanımı dahi evlat acısı ile imtihan etmesin"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'deki şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde Kanlıpınar Şehitliği'ni ziyaret ederek, dua ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Kanlıpınar Şehitliği, sabahın saatlerinden itibaren şehit ailelerinin ziyaretiyle doldu. Evlatlarını hain saldırılarda yitiren aileler, kabir başına gelerek dua etti. Şehitlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim de okuyan şehit yakınları, yıllar geçse de acılarının daima taze olduklarını belirtti. Her bayramda şehitleriyle bayramlaşmaya geldiğini söyleyen kederli aileler, üzüntülerinin yansıra duydukları gururu paylaştılar. Sadece özel günlerde değil, her fırsat bulduklarında şehitliği ziyaret eden aileler, Eskişehir halkının da şehitliği ziyaret edip dua okumasından memnun olduklarını söyledi.

"Şehit aileleri de, normal halktan da gelen oluyor"

Batman Gercüş Kantarlı Mevkii'nde şehit olan Jandarma Er Serkan Özaydın'ın babası Ahmet Özaydın, yıllar geçse de acılarının hala taze olduğunu söyledi. 'Vatanımızın değerini bilmemiz gerekiyor' diyen Özaydın, "Oğlum 21 Ocak1999'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde akşam 6'ya çeyrek varken şehit oldu. Gece 03'te Jandarma kapımızı çaldı. Böyle acıya kendimizi alıştırmaya çalışıyoruz ama içimizden çıkmıyor. Rabbim evlat acısıyla düşmanıma dahi yaşatmasın. Dini bayramlar geldiği zaman biz güçlükle geçiriyoruz. Rabbim bunu sabrını, ecelini veriyor. En azından Diyoruz ki biz vatan için evladımızın feda ettik. Gururu böyle yakalıyoruz. Yani bu vatan toprakları kolay elde edilmemiş. Tabii ki değer bilmek zorundayız. Bizler de aziz şehitlerimize yakışır şekilde davranış tarzımız olması gerekir diye düşünüyorum. Devamlı zaten, haftada 2 sefer geldiğimizde oluyor. Hani kolay bir şey değil içimizden çıkmıyor. Jandarma komandoydu, işte bu PKK belası, kahrolasıcalar bizim de canımızı yaktılar. Yani hani bu acı anlatılacak gibi değil. Rabbim düşmanımı dahi evlat acısı ile imtihan etmesin, kolay bir şey değil" dedi.

"Şehit aileleri de normal halktan de gelen oluyor"

Arife gününde oğlunun kabrini ziyaret eden bir başka şehit babası Durmuş Ali Önal, 2008 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan Aktütün Jandarma Sınır Karakolu'na düzenlene saldırıda şehit olan Hasan Ünal'ın kabri başında şöyle konuştu;

"Şehidin yanına geldik işte dua okuduk gidiyoruz. Bayram ziyareti, bayramın 1'inci günü tekrar geliriz. Her bayram düzenli olarak geliyoruz. Öğlenden sonra yoğunluk oluyor. Şehit aileleri de normal halktan de gelen oluyor, herkes geliyor.