Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi bilgi yarışmasında Yozgat birincisi oldu

YOZGAT (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlen Gençler Arası Bilgi Yarışması'nın Yozgat finalinde, Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi öğrencileri birinci oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, 13-17 yaş kategorisinde düzenlenen yarışmada, Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesinin elde ettiği başarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Öcal, öğrencilerin 40 grup arasından birinci olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Okulumuz, Yozgat'ı temsilen 20 Haziran'da yapılacak olan İç Anadolu bölge finaline katılacaklar. Okul müdürümüz Seyit Özdemir ile öğretmenlerini, personelini ve öğrencilerini tebrik ediyor, İç Anadolu bölge finalinde kendilerine başarılar diliyorum." dedi.