Şehirlerarası yolcu otobüslerine 'kış lastiği' denetimi

İSTANBUL - Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu uygulaması başlarken İstanbul'da polis ekiplerince şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere 'kış lastiği' denetimi yaptı. Polis ekipleri, vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için otobüslerde lastiklerin kış lastiği olup olmadığını ve lastiklerin diş derinliklerini inceledi. Denetimde otogardan çıkan otobüslerin lastikleri "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü. Ekipler, şoförleri kurallara uymaları ve ekipmanları bulundurmaları konusunda uyardı. Öte yandan Sivil Trafik ekipleri ise otobüslerin içine girip yolculara emniyet kemeri bilgilendirme broşürleri dağıtıp uyarılarda bulundu.

Otobüs sürücüsü Muhammed Aksu, "Bu çok güzel bir şey, emniyet kemeri takmaları konusunda biz de anons yaptırıyoruz. Kış lastiklerimizi taktırdık, Allah'ın izniyle yolumuz açık olur. Kış lastiği karda, çamurda, yağışta arabayı savurmaz" dedi.