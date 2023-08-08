Şehirler arası yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimlerde binlerce kural ihlali tespit edildi

Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, şehirler arası yolcu taşıyan araçlarda 2 bin 46 trafik kural ihlali tespit edildi. Denetimlerde ayrıca takograf kullanmama, çalışma ve dinlenme sürelerine uymama, emniyet kemeri kullanmama gibi ihlaller de belirlendi.