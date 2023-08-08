Şehirler arası yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimlerde binlerce kural ihlali tespit edildi
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Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, şehirler arası yolcu taşıyan araçlarda 2 bin 46 trafik kural ihlali tespit edildi. Denetimlerde ayrıca takograf kullanmama, çalışma ve dinlenme sürelerine uymama, emniyet kemeri kullanmama gibi ihlaller de belirlendi.
Türkiye genelinde şehirler arası yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimlerde, 2 bin 46 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2-4 Ağustos'ta ülke genelinde şehirler arası yolcu taşıyan 41 bin 6 araç ve sürücü denetlendi.
Denetimlerde 180 sürücünün aracında takograf bulundurmadığı veya kullanmadığı, 69 sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı belirlendi.
Sürücü ve yolculardan 139 kişinin emniyet kemeri kullanmadığı ve 97 sürücünün Karayolu Taşıma Kanunu'na uymadığı tespit edildi.
Ayrıca 2 bin 46 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.