Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Şehir merkezinde metruk bina alev alev yandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şehrin merkezinde bulunan metruk bina alev alev yandı. Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Eskicami - Ortacami Mahallesi'nde meydana geldi.

Şehir merkezinde metruk bina alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şehrin merkezinde bulunan metruk bina alev alev yandı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Eskicami - Ortacami Mahallesi'nde meydana geldi. Metruk binadan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangında metruk binanın dibinde bulunan otoparktaki araçlar olası olumsuz duruma karşı başka alana çekildi.

Alevler çatıyı sardı

İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelirken, rüzgarın da etkisiyle alevler binanın tüm çatısını sardı. Ekiplerin çalışması ile yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title