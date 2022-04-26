Son dakika haberi... Şehir Hastanesi'nin çiçek açan sakuraları dron görüntülendi

Türk-Japon ortaklığında açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bahçesine dikilen sakuralar çiçek açtı. Açan sakuraların meydana getirdiği güzel görüntüler dron ile görüntülendi.

Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli çerçevesinde inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, yaklaşık bir milyon metrekarelik alanda vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Açılışın ardından hastanenin bahçesine Türk-Japon dostluğunu simgelemesi amacıyla bereket ve bolluğu simgeleyen çam ağacı ile Türkçe "kiraz çiçeği ağacı" anlamına gelen, Japon kültüründe, 'mükemmel güzelliği' sembolize eden sakuralar dikilmişti. Sakuralar pembe çiçekleriyle hastane bahçesini süslemeye başladı. Bir yanda çam ağaçları bir yanda sakuraların yer aldığı çiçekler dron ile görüntülendi.

Soyadı Çiçek olduğu için sakuraları ayrıca sevdiğini belirten Saliha Çiçek, "Şehir Hastanesi'ndeyiz. Oğlumun ameliyatı için gelmiştim. Tabii ki buradaki hekimlerimize canı gönülden teşekkür ederim. Bu hastaneye hasta olarak değil ama ziyaret için gelin. Dünya çapında eşi benzeri olmayan bir hastane. Emeği geçenlere özellikle de sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, adam gibi adama sonsuz teşekkür ediyorum. Hastanemizin önüne ekilen çiçekler tıpkı insan gibi; onlar da açıyorlar, soluyorlar. Hayatı çiçekleştirmek bizim elimizde. İnsan da aynı çiçek gibi açıyor, zamanı geldiğinde de solup göçüyor. Savaşta bile bir ağaç dik, demişler. Biraz siyasi olacak ama devletin kasasından harcamak için sokaklara açık insan heykelleri koyuyorlar ve onları alkışlıyorlar. Çiçekleri çok seviyorum ama insanın çiçeğini daha çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Çeşit çeşit çiçek görmek istediğini belirten Melek Evcil, "Hastanenin önündeki çiçekleri beğeniyoruz, daha fazla olsa daha güzel olacak. Başka çiçek türlerini de görmek isteriz. Hastaneyi de sıkıntılı bulmuyoruz. Özellikle alışveriş merkezine benzediği için bu hastaneyi tercih ediyoruz. Çiçekler tabii ki insanın içini açıyor. Renk renk olsa daha güzel olur" dedi.

(Deniz Zeybek - Emre Baba - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel