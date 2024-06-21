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Şehidin vasiyeti yürekleri dağladı: "Şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırın"

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Şehidin vasiyeti yürekleri dağladı: "Şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırın" Pençe Kilit şehidi, 3 gün önce vasiyetini söylemiş KAHRAMANMARAŞ - Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, şehit olmadan 3 gün önce vasiyetini...

Şehidin vasiyeti yürekleri dağladı: "Şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırın"

Pençe Kilit şehidi, 3 gün önce vasiyetini söylemiş

KAHRAMANMARAŞ - Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, şehit olmadan 3 gün önce vasiyetini söylediği ortaya çıktı. Şehit Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğu takdirde bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırılmasını istedi.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde dün yapılan arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensupları ile girilen temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit düştü. Şehidin acı haberi Kahramanmaraş'taki ailesine ulaştırıldı. Şehadet haberinin ardından şehidin vasiyeti de ortaya çıktı.

Arkadaşları tarafından şehit olmadan 3 gün önce kaydedilen görüntülerde Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, "Volkan" isimli arkadaşının rüyasında kendisini şehit olarak gördüğünü anlattı. Şehidin ise, "Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dediği öğrenildi.

Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, yarın öğle namazına müteakip Onkişubat ilçesi Hasancıklı Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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