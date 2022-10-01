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Şehidin vasiyeti yürekleri dağladı: "Bayramda gidin annemim babamın elini öpün"

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Şehidin vasiyeti yürekleri dağladı: 'Bayramda gidin annemim babamın elini öpün'

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıktı.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıktı. Ataş vasiyetinde lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını ve bayramlarda anne ile babasının ziyaret edilerek ellerinin öpülmesini istedi.

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ'ın Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ataş'ın vasiyeti içeren görüntüler ortaya çıktı. Ataş'ın çektiği görüntüde, "Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün" ifadeleri yer aldı.

(Kamil Can Kılıç - Yakup Sağlam/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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