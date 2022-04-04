Şehidin tabancasını çalan 3 kadın yakalandı

ŞIRNAK (DHA) - OSMANİYE'de şehit ailesinin evine girerek altın ve paraların yanı sıra tabanca çalan 3 kadın, polisin sıkı takibi ile yakalandı. 3 şüpheli tutuklanırken, tabanca, para ve altınlar şehit ailesine teslim edildi.

Şırnak'ın Gülyazı ilçesi Alancık Mahallesi'nde 2012 yılında araç kazasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Topal'ın, Yediocak Mahallesi'ndeki ailesinin evine önceki gün giren kimliği belirsiz 3 kişi, altın ve paraların yanı sıra şehidin tabancasını da çaldı.

Bu arada şehit ailesinin evinden çalındığı belirlenen 4 yarım altın, 8 çeyrek altın, 3 bin lira ile şehidin beylik tabancası aileye teslim edildi.