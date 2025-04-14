Şehidin naaşı memleketi Erzurum'a getirildi

ERZURUM - Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2022 yılında şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı. Şehidin naaşı 3 yıl sonra memleketi Erzurum'a getirildi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşı, bugün hava yolu ile gece saatlerinde Erzurum'a getirildi. Şehit için Erzurum Askeri Havaalanı'nda askeri tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ile il protokolü katıldı. Törende şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, 15 Nisan Salı günü Narmanlı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Palandöken ilçesine bağlı Sığırlı Mahallesi'nde toprağa verilecek.