Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın naaşı, İzmir'deki evinde helallik alındıktan sonra tören ve defin için memleketi Balıkesir'e götürüldü. Şehit ağabeyinin üniformasını giyen kardeşi ve şehidin annesi ve babası ayakta durmakta güçlük çekti.

Şehidin İzmir'deki evinde acı veda: Kardeşi, şehit ağabeyini üniformasıyla uğurladı

İZMİR - Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın naaşı, İzmir'deki evinde helallik alındıktan sonra tören ve defin için memleketi Balıkesir'e götürüldü. Şehit ağabeyinin üniformasını giyen kardeşi ve şehidin annesi ve babası ayakta durmakta güçlük çekti.

Hakkari - Van karayolunda meydana gelen ve askeri aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, kaldırıldığı Gürpınar Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sarıkaya'nın şehadet haberi Balıkesir'in Sındırgı ilçesini yasa boğarken, şehidin cenazesi askeri uçakla bugün Çiğli 2. Anajet Üs Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi helallik için Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde, ailesiyle birlikte yaşadığı evine getirildi. Sarıkaya'nın oturduğu eve dev Türk bayrağı asılırken, evin önünde Kuran-ı Kerim okundu.

Ağabeyinin üniformasını giydi

Şehidin cenazesi evinin önüne getirildiğinde, anne Gülsüm Sarıkaya, baba Rıza Sarıkaya ve şehidin akrabaları ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit Ramazan Sarıkaya'nın küçük kardeşi Resul Sarıkaya, ağabeyinin askeri üniformasını giyerek kendisine veda ederken, şehidin muhabbet kuşu 'Gıcık' da son vedaya getirildi.

Duaların okunması ve helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, toprağa verileceği Balıkesir'in Sındırgı ilçesine doğru yola çıktı.