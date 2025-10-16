Şehidin Havza'daki ailesine gönderilen plaket teslim edildi

Haberler

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen plaket, Havza'da şehit Uzman Jandarma Çavuş Osman Ünal'ın ailesine verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen plaket, Havza'da şehit Uzman Jandarma Çavuş Osman Ünal'ın ailesine verildi.

Tunceli'nin Nazimiye kırsalında 1996 yılında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Osman Ünal'ın adı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Nazimiye İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan vardiya yatakhanesine verildi.

Şehit Ünal'ın ailesine Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen plaket, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından gerçekleştirilen ziyaretle teslim edildi.

Kaymakam Ayvat, her zaman şehit ailelerine kapılarının açık olduğunu vurgulayarak, "Şehidimizin adını yaşatmak adına yapılan yatakhanenin anısına gönderilen plaketi kıymetli annemize takdim etmenin onuru ve gururunu yaşamaktayım." dedi.

Ziyarette Alıcı tarafından Kur'an okunarak tüm şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
