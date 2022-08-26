Şehidin hatırası motosikletin tekerleği çalındı (2) Güncel Haberler HIRSIZ YAKALANDIOlayla ilgili çalışma yapan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelini E.Y. olduğu saptadı. HIRSIZ YAKALANDI Olayla ilgili çalışma yapan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelini E.Y. olduğu saptadı. Adresi belirlenen E.Y., Derince ilçesinde yakalanırken, çaldığı tekerlek de ele geçirildi. E.Y. ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir Emniyet Müdürlüğü Araştırma Hisarcık Kocaeli Güncel Haberler

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