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Şehidin hatırası motosikletin tekerleği çalındı (2)

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Şehidin hatırası motosikletin tekerleği çalındı (2)

HIRSIZ YAKALANDIOlayla ilgili çalışma yapan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelini E.Y. olduğu saptadı.

HIRSIZ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma yapan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelini E.Y. olduğu saptadı. Adresi belirlenen E.Y., Derince ilçesinde yakalanırken, çaldığı tekerlek de ele geçirildi. E.Y. ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Araştırma Hisarcık Kocaeli Güncel Haberler

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