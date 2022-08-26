Şehidin hatırası motosikletin tekerleği çalındı (2)
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HIRSIZ YAKALANDIOlayla ilgili çalışma yapan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelini E.Y. olduğu saptadı.
HIRSIZ YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma yapan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelini E.Y. olduğu saptadı. Adresi belirlenen E.Y., Derince ilçesinde yakalanırken, çaldığı tekerlek de ele geçirildi. E.Y. ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel