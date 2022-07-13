Şehidin eşi düğün gününde düğünlerinin yapılacağı salonda mevlit okuttu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehidin eşi düğün gününde düğünlerinin yapılacağı salonda mevlit okuttu

AA - Serhat Zafer - Güncel
 - Güncelleme:

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 11 Haziran'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) eşi Düriye Yıldırım, düğün günlerinde düğünlerinin yapılacağı salonda mevlit okuttu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 11 Haziran'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) eşi Düriye Yıldırım, düğün günlerinde düğünlerinin yapılacağı salonda mevlit okuttu.

Ömer Yıldırım'ın şehit olmadan önce resmi nikahla evlendiği ve düğün töreni hazırlığı yaptığı eşi Düriye Yıldırım, bugün törenin yapılacağı salona girerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin fotoğrafının ve "Ahdimiz vardı Ömer'im, şehadet sana, gurur duyması bize kaldı. Ruhun şad, mekanın cennet olsun." yazısının asıldığı salonda, Ömer Yıldırım'ın video ve fotoğraflarından oluşan slayt gösterildi.

Şehidin eşi, "Ölürüm ben senin yoluna Ömer. Orada beraber oturacaktık biz Ömer. Ben buraya beyazlar içerisinde gelecektim. Gel Ömer bak neler yapmışlar. Sen böyle istemedin, ben de böyle istemedim. Bizim başka hayallerimiz vardı. Olsun, vatan sağ olsun. Ben sana doyamadım Ömer, adın dilimde kaldı. Sensiz 1 ay, 1 gün oldu." diyerek gözyaşı döktü.

Salonda bulunanların da duygulandığı programda mevlit okutuldu.

Katılanlara şehidin isminin yazıldığı ve üzerinde Türk bayrağı ile "Her şey vatan için" yazısı bulunan mevlit şekeri dağıtıldı.

Programa, şehidin yakınları, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Jandarma Albay Ali Erbatur, Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci katıldı.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title