Şehidin emaneti Kangal köpeğine gözü gibi bakıyor

KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde köpek yetiştiricisi Savaş Koçtepe, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir'in emaneti "Yaman" adlı Kangal köpeğine gözü gibi bakıyor.

İlçede Kangal köpeği ve koyunu yetiştiriciliği yapan Koçtepe, çiftliğini ziyaretinde tanıştığı Özdemir'e yavru Kangal köpeği "Yaman"ı hediye etti.

Özdemir, köpeği görev yaptığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki karakola götürdü. Şemdinli'de 28 Aralık 2020'de çığ düşmesi sonucu 28 yaşında şehit olan Özdemir, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Özdemir'in şehit olmasının ardından silah arkadaşı Ahmet Gökçe, "Yaman"ı tekrar Kangal ilçesine getirerek köpek yetiştiricisi Koçtepe'ye teslim etti.

Şehidin emanetine yaklaşık 1,5 yıldır çiftliğinde gözü gibi bakan Savaş Koçtepe, AA muhabirine, ilçede uzun yıllardır Kangal köpeği ve koyunu yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

Şehit Özdemir'in çiftliğini ziyaretinde yavruluktan itibaren damızlık olarak yetiştirdiği "Yaman"ı çok istediğini anlatan Koçtepe, "Ali kardeşimiz buraya gidip geldikçe 'bu köpeği ben görev yaptığım yere götüreyim, bize yoldaş olsun' dedi. Canın sağ olsun diyerek köpeği verdim. Yaman'ın hikayesi böyle başladı. Köpeği Hakkari'ye götürdü, sınırda ona yoldaşlık ediyordu, yetiştirdi, büyüttü, silah arkadaşıyla onu büyüttü." dedi.

"Satışından elde edilecek gelir şehit ailelerine bağışlansın"

Özdemir'in şehadetinin ardından "Yaman"ın daha iyi bakılması için şehidin silah arkadaşı tarafından tekrar çiftliğine getirildiğini belirten Koçtepe, "Yaman"ın ailelerinin bir ferdi gibi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaman ile en çok küçük oğlum ilgileniyor. Ben de özel ilgileniyorum. Yaman'a manevi değeri çok yüksek olduğu için ayrı bir bakım, sevgi ve ilgi gösteriyoruz. Çiftlikte onun yeri ayrı. Yaman damızlık olduğu için aşırı talep var. Bizim için maddi değeri yok, manevi değeri çok yüksek. Bu nedenle satmayı düşünmedim. Bir tek şartla olur. Geliri şehit ailelerine bağışlanmak üzere ya Kangal Kaymakamlığı çiftliğine ya da Valilik bünyesindeki Kangal köpeği çiftliğine olabilir. Benimle alakası olmadan, geliri şehit ailelerimize verilmek üzere gönüllü olarak bağışlama düşüncem var."

Köpeği şehidin ailesine vermeyi de düşündüğünü ancak ailenin ilgilenemeyeceğini kendisine söylediğini anlatan Koçtepe, "Şehidimizin ailesi, 'siz daha iyi bakarsınız' dediler." ifadesini kullandı.

Savaş Koçtepe, 4 yaşındaki oğlu Fuat Efe'nin "Yaman"ı çok sevdiğini ve onunla vakit geçirdiğini belirterek, "Ona çok alışkın ve ayrı bir sevgisi, şefkati var. Fuat'a kızdığım zaman Yaman bana bile tepki koyuyor. Onunla öyle bir bağ kurmuş, çok seviyor. Aile fertlerinin hepsi seviyor ama Fuat'ın ayrı bir düşkünlüğü var." diye konuştu.