Şehidin babasından 'Türk vatanını kimse yıkamayacak' mesajı

Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Özgür Barçın'ın babası Mücahit Barçın, "Bizi, Türk vatanını kimse yıkamayacak.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Özgür Barçın'ın babası Mücahit Barçın, "Bizi, Türk vatanını kimse yıkamayacak. Ayaktayız, dimdik ayaktayız." dedi.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde şehidin eşi Ferda, annesi Necmiye, babası Mücahit Barçın ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Üzgün olan eşini elinden tutarak sakinleştirmeye çalışan baba Barçın, "İte köpeğe kendimizi güldürmeyeceğiz, yıkılmadık yıkılmayacağız. Bizi, Türk vatanını kimse yıkamayacak. Ayaktayız, dimdik ayaktayız. Benim söyleyeceğim söz bu, dimdik ayaktayız." dedi.

Törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise cenaze namazının ardından naaş, kortej eşliğinde cami avlusundan taşınırken şehidin dayısı Yüksek Eroğlu ile bekledi.

Eroğlu, "Altılı, yedili, sekizli oyunlarında boğulsun. Kahhar ismiyle Rabbim onları kahretsin inşallah. Hem şehitleri arkadan vurup, gelip de buraya çiçek göndermesinler." diye konuştu.

Bahçeli'nin törenden ayrıldığı sırada elini öpen Eroğlu, "Allah başımızdan eksik etmesin. Rabia'yı, Bozkurt'u başımızdan eksik etmesin inşallah. İslam'ın davasını, Türk'ün davasını eksik etmesin. Vallahi billahi iki oğlum ve eşimle canımızı veririz bu vatana." ifadesini kullandı.

Bahçeli de "Allah razı olsun sizden. Şehit oldu kardeşim, şehit oldu. Üzme kendini." diyerek, şehidin dayısını teskin etti.