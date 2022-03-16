Sakarya ve Zonguldak'ta şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Sakarya ve Zonguldak'ta şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hakkari'de teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede geçen yıl hayatını kaybeden Piyade Er Selim Gedik'in ailesini makamında ağırladı.

Kaldırım, törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şehit Gedik'e tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı İlyas ve Ülviye çiftine takdim etti.

Törene, Garnizon Komutanı Piyade Albay Fahri Can Çağlar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor ve gaziler katıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, aziz şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Ülkemizin bütünlüğü, birlik ve beraberliği uğrunda canını veren aziz şehitlerimizin siz değerli yakınları için ne yapsak azdır, her zaman yanınızda olacağız." dedi.

Tutulmaz, daha sonra 16 Ocak 2020'de şehit olan Miyanyedi'nin ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

Törene, şehidin babası Satılmış, annesi Naciye ve kardeşi Nazmi Miyanyedi ile Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Bülent Ecevit Üinversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Veli Köktürk katıldı.