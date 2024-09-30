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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in Adı Bozova'daki Okula Verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in Adı Bozova'daki Okula Verildi
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Şırnak'ta geçen yıl PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in ismi, memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir imam hatip ortaokuluna verildi. Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, şehitlerin isimlerini okullarda yaşatmanın önemine vurgu yaptı ve Gaffar Mayik'i rahmetle andı.

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde, geçen sene terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in adı memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşatılacak.

Bozova Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde başlatılan Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu sırasında 16 Mayıs 2023 tarihinde terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada şehit olan Mayik'in adının ilçedeki bir imam hatip ortaokuluna verildiği belirtildi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, şunları kaydetti:

"Bugün çok anlamlı bir hizmet için buradayız, şehitlerimizin isimlerinin okullarda yaşatılması çok önemli. Yapılan bu hizmetlerle şehitlerimizi, geleceğimiz olan çocuklarımıza emanet ediyoruz. Yeni ismiyle ve köklü eğitim-öğretim geleneğiyle, her zamanki gibi eğitime katkı sağlayacak olan okulumuz, aynı zamanda vatan millet sevdalısı yiğit evlatlar yetiştirmeye de devam edecektir. Şehidimiz Gaffar Mayik'i rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun."

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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