Şehide yürek yakan veda: Eşinin askeri kıyafetini giydi, tabutuna sarılıp gözyaşı döktü

Şehit Özler, Çankrı'da toprağa verildi

ÇANKIRI - Edirne'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in cenazesi, memleketi Çankırı'da dualarla toprağa verildi. Törende eşi, şehidin askeri kıyafetini giydi, tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı Süloğlu Karakolu Yardımcı Hava Bölüğü 2'nci Merkez Komutanlığı'nda ZHT zırhlı aracın kaza yapması neticesinde ağır yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Edirne'de düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Çankırı'ya getirilen şehit Özler'in naaşı, evinin önünden helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Ahmet Yesevi Camisi'ne götürüldü. Şehit eşinin askeri kıyafetini giyen Mihriban ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Özler'in naaşı Alıca köyündeki mezarlığa defnedildi. Şehit Özler'in, İkra ve Açelya Büşra Özler adında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine; Vali Abdullah Ayaz, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(BG-HA-DK-Y)