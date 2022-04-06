Seher öğretmeni kurtaran itfaiye ekibinin amiri: Yaşaması mucize

EZİNE, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde kaza yaptıktan 30 saat sonra ormana uçan otomobilinde yaralı bulunan öğretmen Seher Güllüce'yi (49) araçtan çıkartan itfaiye ekibin amiri Hasan Güçlü, "Bitkin bir haldeydi. Yaşaması mucizeydi. Yaşadığına biz de sevindik. Allah'a şükürler olsun ki; onu da kurtardık" dedi.

Kent merkezinde oturan ve her gün Bayramiç ilçesine gidip gelen Bayramiç Atatürk Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Seher Güllüce, önceki gün okula gitmeyince yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Güllüce'nin dün sabah saat 07.30 sıralarında Erenköy yakınlarındaki akaryakıt istasyonundan 17 ABH 749 plakalı otomobiline yakıt aldığını belirledi, ayrıca en son telefon sinyalinin Ezine ilçesi yakınlarından geldiğini saptadı.

Seher Güllüce'nin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.