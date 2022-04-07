SEHER ÖĞRETMENİ EMNİYET KEMERİ KURTARMIŞ

BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde kaza yaptıktan 30 saat sonra, kara yolunun 30 metre aşağısındaki ormana uçan otomobilinde yaralı bulunan öğretmen Seher Güllüce'yi (49), takılı olan emniyet kemerinin kurtardığı ortaya çıktı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amiri Komiser Yardımcısı Mümin Öksüz ve ekipteki polis memurları Kaan Yılmaz ile İbrahim Çil, 30 saat sonra Seher öğretmeni kaza yaptığı aracın içerisinde nasıl bulduklarını, olay yerinde ayrıntılarıyla birlikte anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amiri Komiser Yardımcısı Mümin Öksüz, "İstanbul'dan ailesinin kayıp müracaatını yapmış olduğu, Bayramiç'te bir lisede görev yapan Seher öğretmenimiz, önceki sabah evden çıkmış fakat okula gitmemişti. Biz aracıyla Çanakkale'deki evden ayrıldığını fakat Ezine'ye girmediğini tespit ettik. Sayın savcımızın talimatlarıyla cep telefonu sinyali takibe alındı. Bunun üzerine yaklaşık 20 kilometrelik alanda arama çalışmasına başladık. Çanakkale'den çıktıktan yaklaşık 20 kilometre sonra yakıt aldığını fakat Ezine'ye hiç girmediğini tespit ettik. Kaza yapmış fakat görülmemiş olma ihtimaline karşın güzergah üzerinde araştırma yapmaya başladık. Bu alana geldiğimizde de kara yolunun kenarında yerdeki betona bir aracın altının sürtüğünü fark ettik. Devamında ise bir taş parçasının yerinden sökülüp az ileriye gittiğini fark ettik. Az ilerideki yolun kenarında bulunan ağaçların üst kısımlarının kırıldığını ve eğildiğini gördük. Arkadaşlar ile birlikte ormana indik. Yaklaşık 30 metre aşağıya indikten sonra ormanda aracı gördük. Aracın yanına gittiğimizde Seher öğretmenin 'buradayım' diye seslendiğini duyduk. Öğretmenimizi aracın içerisinden çıkardık ve 112 ekiplerine teslim ettik. Hastaneye sevk edildi. Telefonu da ulaşamayacağı bir yerdeydi. Emniyet kemeri takılıydı. Öğretmenimizin bu kazadan kurtulmuş olmasının en büyük nedenlerinden biridir. Yaklaşık 30 metre uçurumdaki o aracın içinden sağ bir şekilde çıktı ve tedavisi devam ediyor" dedi.