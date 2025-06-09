Şehadetinin üzerinden 8 yıl geçen Aybüke öğretmen anılıyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde okuldan eve dönerken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehadetinin üzerinden 8 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Çorum'un Osmancık ilçesinde 3 Eylül 1994'te dünyaya gözlerini açan Yalçın, Edremit Kültür ve Sanat Derneği'nde müzik eğitimi aldıktan sonra Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine müzik öğretmeni olarak atanan ve Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde yüksek lisans yapan Yalçın, kısa sürede öğrenciler ve meslektaşları tarafından sevilen sima haline geldi.

Aybüke öğretmen, 7 ay gibi kısa sürede görev yaptığı okula müzik sınıfı kazandırarak, öğrencilerinin müzik aleti kullanmasına vesile oldu.

9 Haziran 2017'de öğrencilerine karnelerini verdikten sonra eve gitmek üzere okuldan arkadaşlarıyla ayrılan Yalçın, dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Henüz 22 yaşındayken ilk görev yerinde şehit düşen Yalçın için Batman Öğretmenevi bahçesinde tören düzenlendi.

Törenin ardından gözyaşları içinde memleketine uğurlanan Aybüke öğretmenin cenazesi, Çorum Osmancık'ta gerçekleştirilen törenden sonra toprağa verildi.

Aybüke öğretmenin ölümü, başta annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Atıf Aybars Yalçın olmak üzere tüm ülkeyi yasa boğdu.

Vatandaşlar terörü lanetledi

Aybüke öğretmenin şehadeti ülkeyi yasa boğarken, yurdun dört bir yanında teröre tepki eylemleri düzenlendi.

Terör saldırısının düzenlendiği Kozluk'ta vatandaşlar, şehit öğretmenleri için yaptıkları yürüyüşle terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla, "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla şehit öğretmenin görev yaptığı okula kadar yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından okul bahçesinde toplanan vatandaşlar, Yalçın için dua etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müzik zümresi de şehit öğretmeni anlatan şiirler okudu.

Aybüke öğretmenin adı yurdun dört bir yanında yaşatılıyor

Aybüke öğretmenin hatırası, okullarda, kütüphanelerde, sanat atölyelerinde, park ile caddelerde ve anısına düzenlenen etkinliklerle yaşatılmaya devam ediyor.

Şehit öğretmenin ismi, ilk olarak görev yaptığı ve kendi imkanlarıyla açtığı müzik atölyesine, daha sonra Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine verilerek yaşatıldı.

Mezun olduğu Körfez Anadolu Lisesi, saldırının gerçekleştiği Hastane Caddesi ve lisans eğitimini tamamladığı Necmettin Erbakan Üniversitesinin orkestra salonuna, Osmancık'ta bir ortaokula, Kozluk'ta konukevine, Muş'un Bozbulut köyündeki okul kütüphanesine, Pozantı'daki bir lisenin resim atölyesine, Safranbolu'daki üst geçitte, yüksek lisansa başladığı Batman Üniversitesi'nde bir sınıfa da Aybüke öğretmenin ismi verildi.

Keçiören Belediyesi tarafından da önceki yıl Yayla Mahallesi'nde, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği halk kütüphanesi açıldı.

Ayrıca, Batman'da yapımı tamamlanan İl Halk Kütüphanesine de yine şehit Aybüke'nin ismi verildi.

Aybüke öğretmenin hatırasına yönelik 2017'de masa tenisi turnuvası, 2018'de Türk halk müziği solo ses yarışması düzenlendi.

Çorum Belediyesince Çepni Mahallesi Fen Lisesi 14. Cadde'de inşa edilen Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Parkı'nda, çocukların oyun oynarken kullanabileceği müzik aletleri bulunuyor. Üstten bakıldığında gitar şeklinde görülen parkta çeşitli enstrümanlar, üç boyutlu tasarımlarıyla çocuklara tanıtılıyor.

Akademisyen olmayı hedeflerken terörün hayattan kopardığı Şenay Aybüke Yalçın, her yıl 9 Haziran'da ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında, saldırının gerçekleştiği yerde ve görev yaptığı okulda anılıyor.

Petrol sahasına da ismi verildi

Terörden temizlenen Şırnak'taki Gabar Dağı'nda keşfedilen petrol kuyularının bulunduğu sahaya da Aybüke öğretmenin adı verildi.

Hayatı film oldu

Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyaz perdeye taşıyan ve TRT ile Bee Yapım ortaklığında çekilen "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" adlı filmi, 2023 yılında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girdi.

23 Kasım 2023'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen filmin galasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Atıf Aybars Yalçın ve filmin oyuncuları katıldı.

Türkiye'nin birçok ilinde gösterime giren filmi binlerce kişi izledi.

Aybüke öğretmenin şehit düştüğü terör saldırısı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.

Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, yapılan incelemede Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti.

Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu yargılanan 5 sanık "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.