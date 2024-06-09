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Şehadetinin üzerinden 7 yıl geçen Aybüke öğretmen anılıyor

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Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın, müzik öğretmeni olarak görev yaptığı okulda anılıyor. Aybüke öğretmenin adı çeşitli yerlere verilerek hatırası yaşatılıyor. Ayrıca, Aybüke öğretmenin hayatını anlatan 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmi de büyük ilgi gördü. Saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırlayan terörist ise operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Pkk'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın anılıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 3 Eylül 1994'te dünyaya gelen Çorumlu Şenay Aybüke Yalçın, Edremit Kültür ve Sanat Derneğinde müzik eğitimi aldıktan sonra Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Atandığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde müzik öğretmeni olarak göreve başlayan, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde yüksek lisans yapan Yalçın, 7 ay gibi kısa sürede hem meslektaşları hem de öğrencilerinin gönlüne taht kurdu.

Aybüke öğretmen, 9 Haziran 2017'de öğrencilerine karnelerini verdikten sonra eve gitmek için okuldan arkadaşlarıyla ayrıldı.

Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik Pkk'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden kurşunla ağır yaralanan Yalçın, Kozluk Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlk görev yerinde şehit düşen Yalçın'ın cenazesi, Batman Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen törenle gözyaşları içinde memleketine uğurlandı. Aybüke öğretmenin naaşı, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki törenin ardından toprağa verildi.

Ömrünün ve mesleğinin baharında Aybüke öğretmeni hayattan koparan terör örgütü Pkk, ülkenin dört bir yanında lanetlendi.

Mağusa Limanı türküsü ve fotoğrafındaki tebessümüyle hafızalara kazınan Aybüke öğretmenin ölümü, başta annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Atıf Aybars Yalçın olmak üzere tüm ülkeyi yasa boğdu.

Kozluk'ta vatandaşlar, şehit öğretmenleri için yaptıkları yürüyüşle terör örgütü Pkk'ya tepki gösterdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla, "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla şehit öğretmenin görev yaptığı okula kadar yürüdü.

Türk Kızılay Batman Şubesinin 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla destek verdiği yürüyüşün ardından okul bahçesinde toplanan vatandaşlar, Yalçın için dua etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müzik zümresi de şehit öğretmeni anlatan şiirler okudu.

Aybüke öğretmenin adı yaşatılıyor

Aybüke öğretmenin hatırası, okullarda, kütüphanelerde, sanat atölyelerinde, park ve caddelerde, anısına düzenlenen etkinliklerle yaşatılıyor.

Şehit öğretmenin ismi, ilk olarak görev yaptığı ve kendi imkanlarıyla açtığı müzik atölyesine, daha sonra Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine verilerek yaşatılıyor.

Mezun olduğu Körfez Anadolu Lisesi, saldırının gerçekleştiği Hastane Caddesi ve mezun olduğu Necmettin Erbakan Üniversitesinin orkestra salonuna da Aybüke öğretmenin ismi verildi.

Osmancık'ta bir ortaokulda, Kozluk'ta konukevinde, Muş'un Bozbulut köyündeki okul kütüphanesinde, Pozantı'daki bir lisenin resim atölyesinde, Safranbolu'daki üst geçitte de adı yaşatılıyor.

Yalçın'ın ismi, yüksek lisansa başladığı Batman Üniversitesinde bir sınıfa verildi. Keçiören Belediyesi tarafından da önceki yıl Yayla Mahallesi'nde, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği halk kütüphanesi açıldı.

İsminin verildiği Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesi de geçen yıl 1,6 milyon kullanıcıya hizmet verdi.

Aybüke öğretmenin hatırasına yönelik 2017'de masa tenisi turnuvası, 2018'de Türk halk müziği solo ses yarışması düzenlendi.

Akademisyen olmayı hedeflerken terörün hayattan kopardığı Şenay Aybüke Yalçın, her yıl 9 Haziran'da ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında, saldırının gerçekleştiği yerde, görev yaptığı okulda anılıyor.

Öte yandan, Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı'nda keşfedilen petrol kuyularının bulunduğu sahaya da Aybüke öğretmenin adı verildi.

Geçen yıl "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi Türkiye'nin birçok ilinde izlendi

Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girdi.

TRT ile Bee Yapım ortaklığında çekilen filmin yönetmenliğini Murat Onbul üstlendi. Filmin senaryosunu Uğur Kılıç ile Ozan Bodur kaleme aldı. Filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, Aybüke öğretmenin babasını Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırdı. Filmin oyuncuları arasında Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci de yer aldı.

Geçen yıl 23 Kasım'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen filmin galasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Atıf Aybars Yalçın ve filmin oyuncuları katıldı.

Film, Türkiye'nin birçok ilinde gösterime girdi ve binlerce kişi filmi izledi.

Aybüke öğretmenin şehit düştüğü terör saldırısı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.

Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, yapılan incelemede Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti.

Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan 5 sanık "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Aybüke Yalçın Operasyon Kozluk Batman İran PKK Güncel Haberler

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