Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneğinden din eğitimi çalıştayı

Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneğince yabancı öğrencilerin katılımıyla "Dünyada Din Eğitimi" konulu çalıştay düzenlendi.

Fatih Belediyesi Zeyrek Akademi'de düzenlenen çalıştaya, Dernek Başkanı Derya Şama, dernek yöneticileri ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Şama, dünyayı kitaplar yerine, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerden öğrendiklerini belirtti.

Doktora öğrencilerinin fikri olan çalıştayın devamını sağlamak istediklerini dile getiren Şama, din eğitiminin önemine değindi.

Şama, "Bizim öğrencilerimizin yüzde 99'u Müslüman. Gayrimüslim öğrencilerimiz de var. Eğitim çok önemli. Müslüman ailelerin çocukları da buraya öğrenci olarak geliyor. İstiyoruz ki onlar da doğru dini hurafelerden arınmış olarak öğrensin. Bilmeyenler de İslam hakkında önyargıları varsa bunu kırsın ve gerçek İslam'ı kabul etmeseler dahi öğrenerek kendi ülkelerine dönsün." ifadelerini kullandı.

Üç oturum şeklinde gerçekleştirilen çalıştayda, öğrenciler geldikleri ülkelerdeki din eğitimlerini anlattı.

Çalıştayın sonrasında öğrenciler, Fatih'teki Zeyrek semtini gezecek.