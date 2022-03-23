Şefik Can Caddesi'nde yeni bir spor sosyal donatı alanı oluşuyor - Haberler

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Şefik Can Caddesi'nde yeni bir spor sosyal donatı alanı oluşuyor

Bültenler - Güncel
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Şefik Can Caddesi'nde yeni bir spor sosyal donatı alanı oluşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Şefik Can Parkı'nın devamında ikinci etap peyzaj ve çevre düzenleme çalışması başlattı.

KONYA (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin altyapısı kadar üstyapısının da güzelleşmesine büyük önem verdiklerini belirterek, Konya'nın çehresini değiştirecek projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Şehir merkezinde en çok kullanılan parklardan biri olan Şefik Can Parkı'nda ikinci etap peyzaj ve çevre düzenleme çalışması başlattıklarını kaydeden Başkan Altay, toplam 28 bin 543 metrekare alanda gerçekleştirilecek çalışmayla bölgenin yeşil dokusunun ve cazibesinin artacağını söyledi.

Yeni yapılacak düzenlemede badminton, tenis, basketbol, masa tenisi, fitness, koşu ve bisiklet parkuru gibi spor alanlarının bulunacağını kaydeden Başkan Altay, "Çocuklarımız için de trambolin, piramit tırmanma parkuru, halat salıncak gibi oyun alanları yapıyoruz. Ayrıca meydan ve havuz düzenlemesi, oturma alanları, pergolalar ile güzel bir dinlenme alanı da oluşturuyoruz. Çalışmaları inşallah kısa sürede tamamlayacağız. Hemşehrilerimiz için şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Bültenler / Güncel

Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel, Haberler

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