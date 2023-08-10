Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Şefik Aygöl, Bilecik Valisi olarak atandı. Aygöl, görevine başlamasıyla birlikte ilk mesajını twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bilecik Valisi olarak atanan Şefik Aygöl twitter hesabından ilk mesajını yayınladı.

" Gece gündüz demeden azimle çalışacağım"

Mesajında Aygöl,şu ifadeleri kullandı; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya tevdi ettikleri bu onurlu vazife için şükranlarımı arz ediyorum.

Türkiye Yüzyılı Hedefleri doğrultusunda ecdat diyarı güzel Bilecik için gece gündüz demeksizin büyük bir azimle çalışırken Rabbim bizi, bize güvenen büyüklerimize ve aziz milletimize mahcup etmesin inşallah."

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü olan Şefik Aygöl, Valiler Kararnamesi ile Bilecik Valisi oldu. - BİLECİK