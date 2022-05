Şeffaf tasarımlı Nothing Phone'un özellikleri belli oldu! - Haberler

2020'de OnePlus'ın eski kurucusu Carl Pei'nin kurduğu Nothing, ürün çeşitliliğini artırıyor. Şirket, geçen yıl ilk ürünü Nothing Ear (1) kulaklığını piyasaya sürdü. Aynı zamanda çok yakında Nothing Phone (1) ile akıllı telefon sektörüne de giriş yapacak. Son olarak modelin kilit özellikleri belli oldu.

Nothing Phone (1) kilit özellikleri ortaya çıktı

Nothing Phone (1) modelinin arka panel tasarımı bir süre önce ortaya çıktı. Buna göre cihaz, şeffaf bir arka panele sahip olacak. Yani akıllı telefonun içerisindeki bileşenler gerçekten görülebilecek. Ayrıca cihazın çerçeveleri karbon ayak izini azaltmak için geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılacak. Çevre dostu olmasının yanı sıra teknik özellikleriyle de kullanıcılarını üzmeyecek.

Bunun dışında 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla satışa çıkacak. Burada farklı bir depolama veya RAM opsiyonunun olup olmadığı ise henüz belli değil. Öte yandan 4.500 mAh'lik pille gelecek.

Nothing, kullanıcı arayüzünü ve ekosistemini duyurdu

Akıllı telefonda geçtiğimiz günlerde tanıtılan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi yer alacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir adet 2.4 GHz ARM Cortex-A710 (Kryo), üç adet 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazda kablosuz şarj desteği mevcut olacak. Aynı zamanda üç yıl işletim sistemi ve dört yıl da güvenlik güncellemesi alacak. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz Nothing OS arayüzünü çalıştıracağını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nothing Phone (1), kullanıcıların beğenisini kazanacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Shiftdelete / Güncel