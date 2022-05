Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! - Haberler

2020'nin ekim ayında eski OnePlus kurucusu Carl Pei'nin hayata geçirdiği Nothing, ürün çeşitliliğini artırmaya hazırlanıyor. İlk ürünü Nothing Ear (1) kablosuz kulaklığıyla beğenileri kazanan şirket, çok yakında Nothing Phone (1) ile akıllı telefon sektörüne de adım atacak. Son olarak cihazın tasarımı ve işlemcisinin yanı sıra fiyatı da belli oldu.

Nothing Phone (1) kullanıcılara neler sunacak?

Nothing Phone (1), bugüne dek ortaya çıkan sızıntıları göz önüne alırsak, orta segmente hitap edecek ve farklı bir tasarımla kullanıcı karşısına çıkacak. Cihaz, şeffaf arka panele sahip olacak. Yani akıllı telefonun içerisindeki bileşenler gerçekten görülebilecek.

Cihazın çerçeveleri karbon ayak izini azaltmak için geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılacak. Çevre dostu olmasının yanı sıra teknik özellikleriyle de kullanıcılarını üzmeyecek.

Nothing, kullanıcı arayüzünü ve ekosistemini duyurdu

Akıllı telefonda geçtiğimiz günlerde tanıtılan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi kullanılacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir adet 2.4 GHz ARM Cortex-A710 (Kryo), üç adet 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Kablosuz şarj desteğini de sahip olacak Nothing Phone (1) modelinin fiyat etiketi 500 euro seviyelerinden satışa sunulacak. Tanıtım tarihi ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak All Round PC'ye göre temmuzda piyasaya sürülecek.

Son olarak akıllı telefonun kutudan çıkar çıkmaz Nothing OS kullanıcı arayüzünü çalıştıracağını belirtelim. Cihaz, üç yıl işletim sistemi ve dört yıl da güvenlik güncellemesi alacak.

