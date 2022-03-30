"Şeffaf Oda"da bugüne kadar 2 bin 500 vatandaş ağırlandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hayata geçirdiği "Şeffaf Oda" buluşmalarında bugüne kadar 2 bin 500 vatandaşla görüştü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, her çarşamba Mevlana Mahallesi meydanına kurulan odada vatandaşlarla bir araya gelen Yalçın, burada sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, Şeffaf Oda uygulamasında 11. haftaya girdiklerini, vatandaşların talep ve isteklerini dinlemeye devam ettiklerini belirtti.

Şeffaf Oda'da bugüne kadar 2 bin 500 vatandaşı dinlediklerini aktaran Yalçın, "Bu kadar insanın gelmesi çok önemli. Çok şükür altından kalkamayacağımız talep olmadı şu ana kadar. Diğer devlet kurumlarıyla da ilgili talepler var, iş ile ilgili talepler de var. Bizim dışımızda olan konuları da ilgili kurumlara iletiyoruz. İşle alakalı talepleri de tabi ki iş kurumuna iletiyoruz. Ramazan ayında da vatandaşlarımızla buluşmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.