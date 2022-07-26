Seferihisar Sığacık Yat Limanı'nın Genişletilmesi Kararı Protesto Edildi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin: "Denizdeki Canlı Yaşamı Yok Olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık (Teos) Yat Limanı'nın kapasitesini artırma kararı tepki çekti. Bakanlığın bugün Sığacık Mahallesi'nde yapmayı planladığı halkın katılım toplantısı da tepkiler üzerine iptal edildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Körfez derinliği giderek azalacak balıkçılık bitecek. Körfez kirliliği koku yaratacak, denizdeki canlı yaşamı yok olacak. Sığacık'ın doğasının ranta kurban edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP İzmir Milletvekilleri Atila Sertel ile Tacettin Bayır'ın yanı sıra CHP Seferihisar İlçe örgütü, Seferihisar Demokrasi Platformu üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar bakanlığa Sığacık Mahallesi'nde toplanıp "Projeden vazgeçin" çağrısı yaptı. Çevreciler, "Sığacık bizimdir bizim kalacak" sloganlatı atıp, "Sığacık'ı ranta kurban etmeyeceğiz" dövizleri açtı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın planladığı halkın katılım toplantısını yaptırmadı.

YETİŞKİN: RANTA KURBAN ETMEYECEĞİZ

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, mevcut marinanın kapasitesinin artırılarak ayrıcalıklı bir bölge yaratılmak istendiğini öne sürerek şöyle konuştu:

"Deniz doldurularak yeni dalgakıranlar yapılmak isteniyor. Balıkçıların denize açılmaları zorlaşacak. Yüzer iskeleler, yüzer dalgakıranlar, yüzer beton platformlar oluşturulacak. Körfezin en derin yeri marinaya tahsis edilecek. Bir süre sonra marinaya sadece küçük tekneler girecek. Daha da üzücüsü körfez derinliği giderek azalacak balıkçılık yok edilecek.Bu proje ile Sığacık doğal özelliklerini kaybedecek. Akıntının zayıf olması nedeniyle bir süre sonra körfez kirliliği koku yaratacak, denizdeki canlı yaşamı da yok olacak. 30 Ekim depreminde tsunaminin etkisini unutmayalım. Bu proje Sığacık'ta büyük facialara yol açabilir. Asla gerçekleşmesini istemiyoruz. Bu uğurda bir çevre mücadelesi başlattık. Halkımız bizimle birlikte. Sığacık'ın doğasının ranta kurban edilmesine izin vermeyeceğiz."

"TÜRKİYE'NİN EN DOĞAL ALANLARINDAN BİRİ"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Yalnızca İzmir'in, Ege'nin değil Türkiye'nin en doğal en bakir alanlarından biri. Seferihisar'da binlerce yıldır yaşayan insanlık bu doğayı, denizi, yeşilini korumuş ve bize armağan etmiştir. Bize düşen görev gelecek nesillere temiz bir deniz, güzel bir doğa, yakışan bir Seferihisar bırakmaktır" diye konuştu.

"DENİZİN İÇİNDE BETON PARÇASINI İSTEMİYORUZ"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise şöyle konuştu:

"Doğa, çevre dostu olmak için herhangi bir partinin mensubu olmaya gerek yok. Burada birçok siyasi partiden farklı görüşte insanlar var. Bir şeyi ortak söylüyoruz. Bu işe yıllarını vermiş, hukuki mücadelelerde Şehrazat Mercan avukatımız. İsmail başkanımızla birlikte kaçıncı dava, kaçıncı sonuç almamız. Gelin görün ki bundan 3-5 yıl önceki hakimler savcılar aynı değil. Her geçen gün Türkiye'deki adalet mekanizması baskı altına alınıyor. Sonuç almak her geçen gün zorlaşıyor. Birlikte yapacağız. A partisi b partisi değil mesele. Çocuklarımız ve torunlarımızın geleceği için bu denizin içinde beton parçasını istemiyoruz."