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Seferihisar Mahalle Sakinleri Ulaşım Sorunlarını Video ile Duyurdu

Seferihisar Mahalle Sakinleri Ulaşım Sorunlarını Video ile Duyurdu
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İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Akarca Mahallesi sakinleri, belediyeden otobüs seferi taleplerine olumsuz yanıt alarak, ulaşım sorunlarını aktardıkları bir video çekti. 1,5 yıldır gerekli başvuruları yaptıklarını belirten vatandaşlar, video ile dikkat çekmeye çalıştı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Akarca Mahallesi sakinleri, ulaşımda yaşadıkları sorunlarını çektikleri video ile aktardı.

Yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı mahalledeki vatandaşlar, İzmir Büyükşehir ve Seferihisar Belediyeleri yetkililerden ulaşım noktasında kendilerine otobüs seferlerinin sağlanmasını talep etti.

Taleplerine olumsuz cevap alan mahalle sakinleri, duruma dikkati çekmek için video çekmeye karar verdi.

Bir araya gelen ve çoğu yaşlı olan 12 mahalle sakini kendi imkanlarıyla, çeşitli gönderme ve temaları işlediği "Bizim Taşıt" videosunu çekti.

Videoda teknolojinin gelişmesine rağmen otobüsle ulaşım hizmetinin verilmemesi eleştiriliyor.

Mahalle sakinlerinden ve video çekimde bulunan Ayşe Filizler, AA muhabirine, mahalleye otobüs seferlerinin düzenlenmesi için 1,5 yıldır gerekli yerlere başvurduklarını ve talep ettiklerini söyledi.

Otobüs seferlerinin mahalleden uzak bir bölgede geçtiğini ifade eden Filizler, "Ben 71 yaşındayım ve ilçe merkezi 8,5 kilometre uzaklıkta. Otobüs seferine ulaşmak için 900 metreye yakın yol yürümekteyim. Dolmuş da yok ve sadece yazın var. Burada çok sayıda ikamet eden insan var. Bunu protesto etmek için kısa film çekimi yapıldı." dedi.

Filizler, videoda yaşadıkları sorunları aktardıklarını dile getirdi.

Nurdan Yaltı ise mahalleye taşındığı ilk yıllarda otobüs seferlerinin bulunduğunu, şimdi ise otobüs güzergahından çıkarıldıklarını ve buna tepki göstermek için video çektiklerini anlattı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

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