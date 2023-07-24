Seferihisar ilçesi açıklarında gezi teknelerinde rahatsızlanan 2 kişi tahliye edildi
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Seferihisar ilçesi açıklarında bulunan gezi teknelerinde rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bölgeye sevk edilen ekipler, tıbbi tahliyesini gerçekleştirdikleri kişileri sağlık ekiplerine teslim etti.
Seferihisar ilçesi açıklarında gezi teknelerinde rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknelerinde 2 kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişileri sağlık ekiplerine teslim etti.
Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel