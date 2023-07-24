Seferihisar ilçesi açıklarında gezi teknelerinde rahatsızlanan 2 kişi tahliye edildi

Seferihisar ilçesi açıklarında bulunan gezi teknelerinde rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bölgeye sevk edilen ekipler, tıbbi tahliyesini gerçekleştirdikleri kişileri sağlık ekiplerine teslim etti.