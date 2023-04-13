Seferihisar depreminde yaralananlarla ilgili 'görevi kötüye kullanma' davası başladı

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi davasında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanan o dönem Karşıyaka Belediyesi çalışanı 3 sanıktan Kamuran T. (70), "O zaman zemin etüt çalışması yapılmazdı. O bölgenin ova Melez Deltası içinde kaldığı için riskli bir yapı bölgesi olduğu sonradan anlaşılmıştır" dedi. Sanıklardan Hıdır A. (67) ise "Söz konusu binanın sorumluluğu hem projeyi çizen inşaat mühendisine hem de bunu onaylayan inşaat mühendisleri odasına aittir. Bunu da hatırlatmak isterim. Kaldı ki, belediye ile inşaat mühendisleri odası arasında da protokol vardır" dedi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok ile ilgili 1991 yılında Karşıyaka Belediyesi'nde görevli İmar Müdürlüğü Şube Şefi Fitnat Perihan U. (64), İmar Müdürlüğü Teknisyeni evli ve 2 çocuk babası Hıdır A. ve Belediye İmar Müdürü Kamuran T. hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, binanın 1975 tarihli 'Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygun yapılmadığı ve onay veren kamu kurumunda çalışan görevli ya da görevlilerin de bu durumdan sorumlu olduğu belirtildi. İddianamede binanın projelendirmede eksiklik, malzeme özelliklerinde noksanlık, uygulama ve işçilik hatalarıyla yapım denetiminde yetersizlikler nedeniyle yıkıldığı belirtildi. Hıdır A.'nın ruhsatı düzenlediği, Fitnat Perihan U.'nun bunu kontrol ettiği ve Kamuran T.'nin de belgeyi onayladığı da iddianamede yer aldı. Toplanan deliller ışığında 3 şüphelinin kişilerin maddi ve manevi mağduriyetlerine yol açmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları belirtilerek, haklarında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Tarafların dinlenmesinin ardından hakim, duruşmayı erteledi.