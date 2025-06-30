Seferihisar'daki Orman Yangınına Giresunlu Orman İşçileri Mücadele Ediyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinin ardından İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden Giresunlu orman işçileri, "son ateş sönünceye, bölgedeki dumanı yok edinceye kadar" mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Doğanbey Mahallesi'nde dün çıkan, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için hava araçlarının yanı sıra 1143 personel de yoğun gayret gösteriyor.

Yangını söndürmek için Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Mesudiye Orman İşletme Şefliğinden bölgeye sevk edilen 10 kişilik alev savaşçıları, Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan yangına müdahale ettikten sonra Seferihisar ilçesinde çıkan yangına yönlendirildi.

Şiddetli rüzgar ve sıcak havanın etkili olduğu bölgede evlerin zarar görmemesi için çalışan orman işçileri, nerede bir duman görse hemen müdahale ediyor.

"Canımız yanıyor"

Orman işçisi Muhammet Korkmaz, AA muhabirine, Akhisar'daki yangına müdahale etmek için 4 gün önce Mesudiye'den yola çıktıklarını, 26 saat süren yolculuğun ardından bölgeye ulaştıklarını anlattı.

Seferihisar'da yangın çıkınca bölgeye sevk edildiklerini anlatan Korkmaz, "Yeşil vatanımızı korumak için yangının ilk çıktığı andan itibaren buradayız. 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Son ateş sönünceye, duman çıkmayana kadar buradayız. Yangın çıkınca canımızın yandığını hissediyoruz. Çünkü burası da bizim memleketimiz, toprağımız. 2 saatlik uykumuz var. Başka bir şeyimiz yok. 4 gündür bu bölgede çalışıyoruz." diye konuştu.

Korkmaz, Türkiye'nin birçok yerinden gelen orman ve itfaiye ekiplerinin mesailerinin sürdüğünü anlattı.

İnsanların orman yangını çıkmaması için dikkatli olmaları gerektiğini anlatan Korkmaz, "İzmarite ve anız yangınlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ormanlar bizim nefesimiz ve geleceğimiz. Canımız yanıyor." şeklinde konuştu.

Orman işçisi Mümin Güven ise kesintisiz 4 gündür mesai yaptıklarını ve yangını söndürmeden Giresun'a dönmeyeceklerini dile getirdi.

Yangınlarla mücadele ederken çok üzüldüğünü anlatan Güven, "Vatanımızı düşünüyoruz, içimiz gidiyor. Zorlanıyoruz elbette. İnsanlarımızın orman yangınlarına karşı biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.