Seferihisar'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı. Ekipler, yangının başladığı bölgede çalışmalarına devam ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Seferihisar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ile 182 personel sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

