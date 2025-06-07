Seferihisar'daki Maki Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan maki yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, saat 13.00 sıralarında çıkan maki yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel