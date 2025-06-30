Seferihisar'da Yangın: Yaren Sitesi'nde 14 Ev Kül Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Yaren Sitesi'nde çıkan yangında 14 ev ağır hasar gördü. Site yöneticisi Tahsin Çalış, yangının beklenmedik bir şekilde evlerine ulaştığını ve yardıma muhtaç olduklarını ifade etti.

'EVLERİMİZİN KÜL OLACAĞI AKLIMIZIN UCUNDAN GEÇMEDİ'

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ömür beldesinde de çok sayıda ev, alevlere teslim oldu. Yaren Sitesi'ndeki 14 ev, ciddi zarar gördü. Evi yanan vatandaşlardan, site yöneticisi Tahsin Çalış, "Alevlerin buraya kadar geleceği, evlerimizin kül olacağı aklımızın ucundan geçmezdi. Saat 18.00 sıralarında jandarma, bizden siteyi boşaltmamızı istedi. Ben de site sakinlere durumu bildirdim. En kısa sürede siteyi boşalttık. Ancak bize nereye gitmemiz gerektiğini söylemediler. Seferihisar tarafına gittik, yol kapalı. Payamlı tarafı dumanlar içinde. Bir marketin bahçesinde sabahı ettik. Gelen gidenden haber aldık. Hala evimizin yanacağı hiç aklımıza gelmiyordu. Bir arkadaşımız yanan evlerin fotoğraflarını çekip gönderdi ve evlerimizin yandığını gördük. Her yer kül olmuş. Her yer yanmış, bitmiş, soğutmaya gelmişler. Yaren Sitesi'nde 14 evin hepsi ağır hasarlı. Sorumlular çıksın. Evimiz kül olmuş ama karşımızda yetkili bulamadık. Bir belediye başkanı, başkan yardımcısı göremedik. Onlar da haklı; her yerde yangın var. Onlara suç bulmuyorum ama geçmiş olsun demeleri lazım" dedi.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Jhon Duran'ın temsilcisi İstanbul'da

Menajeri İstanbul'da! Dünyaca ünlü golcü isim Fenerbahçe'ye geliyor
Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz

Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı

Beşiktaş'ı bu yüzden seçmiş
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.