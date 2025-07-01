Seferihisar'da Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Seferihisar'da Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
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İzmir'in Menderes ilçesinden Seferihisar'a ulaşan yangında, bölgedeki otluk ve makilik alanda yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına müdahale için 6 helikopter, 10 arazöz ve 1 su ikmal aracı gönderdi.

SEFERİHİSAR'DA BİR YANGIN DAHA

İzmir'in Menderes ilçesinde başlayarak Seferihisar ilçesine ulaşan yangınla ilgili söndürme çalışmaları sürerken, Seferihisar'in Azmakyolu mevkisi yakınlarındaki otluk ve makilikte saat 17.00'de yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 10 arazöz, 1 su ikmal aracı sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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