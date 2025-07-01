Seferihisar'da Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

SEFERİHİSAR'DA BİR YANGIN DAHA

İzmir'in Menderes ilçesinde başlayarak Seferihisar ilçesine ulaşan yangınla ilgili söndürme çalışmaları sürerken, Seferihisar'in Azmakyolu mevkisi yakınlarındaki otluk ve makilikte saat 17.00'de yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 10 arazöz, 1 su ikmal aracı sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kadir ÖZEN / İZMİR,