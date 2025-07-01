Seferihisar'da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
İzmir'in Menderes ilçesinden Seferihisar'a ulaşan yangına yönelik söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye çok sayıda müdahale aracı sevk edildi.
SEFERİHİSAR'DA BİR YANGIN DAHA
İzmir'in Menderes ilçesinde başlayarak Seferihisar ilçesine ulaşan yangınla ilgili söndürme çalışmaları sürerken, Seferihisar'in Azmakyolu mevkisi yakınlarındaki otluk ve makilikte saat 17.00'de yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 10 arazöz, 1 su ikmal aracı sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel