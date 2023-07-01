Seferihisar'da Sazlıkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sazlıkta çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise inceleniyor.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, sazlıkta çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Seferihisar'ın Atatürk Mahallesi'ndeki sazlıkta, saat 14.30'da yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ve 2 uçak havadan, 4 arazöz ise karadan müdahaleyle yerleşim bölgesine tehdit oluşturmadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.