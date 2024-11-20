Seferihisar'da Polis Ekibine Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

(İZMİR) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibine silahla ateş açıldı. Saldırıda 3 polis memuru yaralandı. Yaralanan polis memurları, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yakalanan saldırgan gözaltına alındı.

İzmir Valiliği, Seferihisar'da silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibine silahla ateş açılmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Seferihisar ilçemizde, 20.11.2024 günü (bugün) 20: 00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır. 3 Polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adli işlemlere başlanmıştır" denildi.