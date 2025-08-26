Seferihisar'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına 7 uçak, 8 helikopter ve 25 arazözle müdahale ediliyor. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Seferihisar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ile 182 personel sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
