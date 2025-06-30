Seferihisar'da Orman Yangını Nedeniyle Mahalle Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Atatürk Mahallesi tahliye edildi. Yangına müdahale sürerken, bölgedeki hava ve karadan destek devam ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, Atatürk Mahallesi güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Doğanbey Mahallesi'nde dün ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yetkililer, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin ulaştığı Atatürk Mahallesi'nin tahliye edilmesine karar verdi.

AFAD ve jandarma ekipleri, bölgeye gelerek vatandaşların evlerini boşaltması için anons yaptı.

Çok sayıda kişinin kendi araçlarıyla evlerinden ayrıldığı görüldü.

Mahalle sakini 72 yaşındaki Mehmet Ali Gümüş, AA muhabirine, alevlerin yaklaşmasından dolayı jandarma ekiplerinin evleri tahliye ettiğini, kendisinin de evinden ayrıldığını söyledi.

Tahliye nedeniyle Seferihisar ile Ürkmez arasındaki kara yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, bölgeye çok sayıda arazöz sevk edildi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça'da belgelendi

Dedikodular doğru çıktı! Yeni aşkıyla yarı çıplak yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
Futbol maçı esnasında Kıvanç Tatlıtuğ ve Fatih Terim arasındaki diyalog güldürdü

Kıvanç Tatlıtuğ'un Fatih Terim'e o söylemleri görenleri güldürdü
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor

Anlaştı! Yeni takımına imzayı atıyor
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip

Caner'i gönderen Eyüpspor, yerine Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Süper Lig devlerine müjde! Tam 26 yıldız isim an itibariyle bedava
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.