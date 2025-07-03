Seferihisar'da Orman Yangını: Küle Dönüşen Yeşil Alanlar

İZMİR'in gözde tatil merkezlerinden olan yeşil ile mavinin birleştiği Seferihisar ilçesi yakınlarındaki orman, yangının ardından küle döndü. Bölgeyi çevreleyen orman, gri renge büründü.

Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasındaki ormanda, 29 Haziran saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, alevlere müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında Seferihisar'da Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri ile 4 kırsal mahalle tahliye edildi. Dumandan etkilenen 21 kişiye hastanelerde ayakta müdahale edildi. Alevlerin arasında kalan bir kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangın, dün ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarında 155 bina ve 156 bağımsız bölümde hasar saptandı. Bu bölümler içerisinde, 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahırın, yıkık ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bölgede yanan evler ve bölge ise dronla görüntülendi.

Öte yandan gözde tatil merkezlerinden olan ve yeşil ile mavinin birleştiği Seferihisar sahil hattındaki yeşil alanlar ise tamamen küle döndü. Bölgeyi çevreleyen orman, gri renge büründü.

Haber-Kamera: Yağmur ÖNGÜN / İZMİR,