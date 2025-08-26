Seferihisar'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve karasal araçlarla müdahale ediliyor.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, ormanda yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Seferihisar Barajı mevkiindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangını çıktı. Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 11 helikopter, 21 arazöz 7 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber: Kadir ÖZEN- Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
