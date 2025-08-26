Seferihisar'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, ormanda yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Seferihisar Barajı mevkiindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangını çıktı. Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 11 helikopter, 21 arazöz 7 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber: Kadir ÖZEN- Tolga TAHÇI/ İZMİR,