Seferihisar'da Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Akarca Mahallesi'nde başlayan orman yangınına rüzgarın etkisiyle müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Akarca Mahallesi'nde ormanda çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.