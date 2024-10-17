Seferihisar'da Orman Yangını Çıktı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Akarca Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Akarca Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.
Haber: Emre GÖNÜLLÜ/ SEFEFRİHİSAR,