Haberler

Kamyonetin üzerinden geçtiği köpek 'Meks' öldü; o anlar kamerada

Kamyonetin üzerinden geçtiği köpek 'Meks' öldü; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, bir kamyonet yol kenarında yatan 'Meks' adlı köpeğin üzerinden geçti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, sürücünün durmadan olay yerinden ayrılması dikkat çekti. Meks'in sahibi, olaya tepki göstererek sorumluların peşini bırakmayacağını belirtti.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde yol kenarında yatarken kamyonetin üzerinden geçtiği 'Meks' adlı sahipli köpek öldü. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 9 Ocak'ta, Ürkmez Mersin Alanı Mahallesi 6142 Sokak'ta meydana geldi. İbrahim K. yönetimindeki 35 CBV 596 plakalı kamyonet, sokakta yol kenarında yatan 'Meks' isimli köpeğin üzerinden geçti. Sürücü durmayıp, olay yerinden ayrıldı. O anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, aracına giden İbrahim K.'nin yola baktığı, ardından kamyonetine bindiği ve harekete geçtikten bir süre sonra 'Meks'in üzerinden geçtiği yer alıyor. Meks tekerin altında kaldıktan sonra aracını durduran İbrahim K.'nin, inmeyip birkaç saniye bekledikten sonra yoluna devam ettiği görülüyor.

Köpeğin bir şirkette ağır vasıta şoförü olan sahibi Hasan Şahin, "Meks'i 14 yıl önce Narlıdere'de bir barınaktan sahiplendim. Evladımdı. Çok iyi bir köpekti. Sürücü aracına gitmeden yola bakıyor. Görmemesi imkansız. Sonra aracın altına alıyor. Duraklıyor. İnsan bir bakar, neyin üstünden geçiyorum diye. İnmiyor aracından. Meks'in yerinde bir çocuk da olabilirdi. Çok üzülüyorum. Olayın peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası

Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı

Galatasaray'ın eski yıldızını transfer etti
En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay

En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay
Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası

Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın duruşması bitti, karar 15 gün içinde açıklanacak

İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı dava tamamlandı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı

Yer İstanbul'un göbeği! Kendini direğe astı