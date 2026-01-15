Haberler

Kamyonetin üzerinden geçtiği köpek 'Meks' öldü; o anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yol kenarında yatan 'Meks' isimli köpeğin üzerine kamyonetle geçildi. Sürücü, köpeği ezdikten sonra olay yerinden ayrıldı. Köpeğin sahibi, durumu büyük üzüntüyle karşıladı ve olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde yol kenarında yatarken kamyonetin üzerinden geçtiği 'Meks' adlı sahipli köpek öldü. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 9 Ocak'ta, Ürkmez Mersin Alanı Mahallesi 6142 Sokak'ta meydana geldi. İbrahim K. yönetimindeki 35 CBV 596 plakalı kamyonet, sokakta yol kenarında yatan 'Meks' isimli köpeğin üzerinden geçti. Sürücü durmayıp, olay yerinden ayrıldı. O anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, aracına giden İbrahim K.'nin yola baktığı, ardından kamyonetine bindiği ve harekete geçtikten bir süre sonra 'Meks'in üzerinden geçtiği yer alıyor. Meks tekerin altında kaldıktan sonra aracını durduran İbrahim K.'nin, inmeyip birkaç saniye bekledikten sonra yoluna devam ettiği görülüyor.

Köpeğin bir şirkette ağır vasıta şoförü olan sahibi Hasan Şahin, "Meks'i 14 yıl önce Narlıdere'de bir barınaktan sahiplendim. Evladımdı. Çok iyi bir köpekti. Sürücü aracına gitmeden yola bakıyor. Görmemesi imkansız. Sonra aracın altına alıyor. Duraklıyor. İnsan bir bakar, neyin üstünden geçiyorum diye. İnmiyor aracından. Meks'in yerinde bir çocuk da olabilirdi. Çok üzülüyorum. Olayın peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler