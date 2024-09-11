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Seferihisar'da İstinat Duvarı Çöktü; Bina Tahliye Edildi

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde şiddetli yağış sonucu bir inşaatın istinat duvarı çöktü ve binada ikamet edenler tahliye edildi.

SEFERİHİSAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 02.00 sıralarında başlayan ve şiddetini artırarak yağan sağanak ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Çolak İbrahim Bey Mahallesi 95 Sokak'taki bir inşaatın istinat duvarı su baskını nedeniyle çöktü. İstinat duvarı çöken binada ikamet edenler, ekipler tarafından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Çolak İbrahim Bey Mahalle Muhtarı Özkan Özdemir, "Yağış gece etkili oldu. Yaptığımız ilk incelemelerde istinat duvarının gece saat 02.00 sularında çöktüğünü düşünüyoruz. Yan binaları şimdilik boşaltmak durumunda kaldık. Yetkililerle istişare içinde çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Hüseyin Emre GÖNÜLLÜ/SEFERİHİSAR (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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